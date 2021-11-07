وزير الداخلية الموريتانى يزور الجزائر لتعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صدر عن الوزارة، اليوم، فإن الهدف من الزيارة هو تعزيز التعاون، وتندرج فى إطار العلاقات الأخوية المتميزة التى تربط بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن وزير الداخلية الموريتانى سيبحث خلال زيارته التى تستمر ثلاثة أيام، وضعية الحدود البرية بين البلدين والتى تمتد لقرابة 640 كيلو مترا.
وأوضح أن الوزير والوفد المرافق له، ويضم كبار معاونيه والمسؤولين فى المدن الحدودية، سيبحثون خلال اجتماعاتهم فى الجزائر ضمن اللجنة الثنائية الحدودية الموريتانية الجزائرية ملفات أمنية واقتصادية ذات صلة بالحدود البرية.
وذكرت صحف نواكشوط أن وزيرى داخلية البلدين سيبحثان مواضيع التهريب والإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود والصعوبات التى يشهدها المعبر الحدودى بين البلدين.
ويرى المراقبون فى نواكشوط أن مشروع الطريق المعبد الذى سيربط مدينتى ازويرات الموريتانية وتيندوف الجزائرية والذى سيمر بمئات الكيلومترات فى صحراء وعرة ومهجورة يبقى عائقا دون تطور المبادلات بين موريتانيا والجزائر.
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