البرهان يصدر قرارا بإعفاء وتكليف عدد من مديرى البنوك السودانية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد، تم بموجب هذا القرار إعفاء مدير بنك العمال صلاح الدين الحسن عبدالله من منصبه وتكليف فاروق محمد الأمين عثمان، إعفاء مدير بنك التنمية الصناعية صديق أحمد محمد من منصبه وتكليف محمد صديق الحسن.
كما تم إعفاء مدير بنك النيلين الفاتح محمد حامد وتكليف الفاضل حسين حسن، وإعفاء مدير بنك النيل محجوب محمد محجوب من منصبه وتكليف محمد المهدى عجبنا، كما شمل القرار إعفاء محمد المقبول محمد توم مدير بنك الإدخار من منصبه وتكليف الطيب محمد أحمد.
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