دبلوماسى روسى: رحلات جوية لنقل مساعدات إنسانية لأفغانستان الشهر الجارى

جدة - نرمين السيد - وأكد الدبلوماسى الروسى أن هذه الطائرات ستقوم بإجلاء المواطنين الروس فى رحلات العودة. وأضاف: "الآن نستعد لتنظيم رحلات جوية خاصة إلى أفغانستان فى نوفمبر، لنقل شحنة كبيرة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، وبواسطة رحلات العودة، سيتم نقل مواطنين أفغان يحملون الجنسية الروسية". وتابع السفير الروسى أنه "سيتم كذلك تخصيص عدة طائرات لنقل الطلاب الأفغان المسجلين فى جامعاتنا بموجب الحصص الخاصة، إلى روسيا، لأنهم لا يملكون المال لشراء التذاكر"، منوها بأن حركة طالبان تدعم هذه التدابير.

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