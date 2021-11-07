إصابة رجل بطلق نارى فى مدينة مارسيليا بفرنسا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة (بى إف إم) الإخبارية الفرنسية، اليوم الأحد، أنه تم نقل الشخص المصاب إلى المسشفى لتقلى العلاج اللازم دون تحديد حالته الصحية، لافتة إلى أن الحادث من الممكن أن يكون محاولة ترهيب، فيما قامت الشرطة بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

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