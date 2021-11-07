حجز موعد بمكتب العمل السعودي للمواطن والوافد 1443

حجز موعد بمكتب العمل، حيث يعمل مكتب العمل السعودي إلى توفير مواعيد خاصة لجميع المستفيدين من خدمات الوزارة والمراجعين، والعمل علي تقديم كافة الخدمات المتعددة لهم، فخلال المرحلة السابقة تحرص وزارة العمل على تحسين المنظومة الخاصة بالخدمات التي تتم بشكل رقمي من أجل تنفيذ بعضاً من خطط المملكة في هذا المجال حتي عام 2030، وتوفر الوزارة خدمة إلكترونية جديدة وهي خدمة حجز موعد بوزارة العمل من أجل مقابلتهم والعمل علي حماية حقوق جميع العمال والموظفين الذين يعملون بالمملكة، مما يساهم بشكل عام في رفع المستوى الخاص بجودة الخدمات المقدمة من جانب الوزارة وسوف نوضح لكم كيفية حجز موعد بمكتب العمل.

خدمات وزارة العمل للمواطنين بالمملكة

تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدة خدمات هامة لجميع مستفيديها، ويتوفر أداء هذه الخدمات إلكترونياً من خلال موقع الوزارة، ومن هذه الخدمات (خدمة فتح ملف منشأة جديدة، تغيير وتحديث نشاط عمل المنشأة، إنشاء حساب من خلال البوابة الإلكترونية، تسجيل وإضافة أو إلغاء مفوض إلكترونياً، خدمة استرداد كلمة المرور، استخراج شهادة سعوده جديدة، توافر خدمات متعلقة بنظام حماية الأجور بالمملكة، تقديم طلب لإصدار تأشيرة، تقديم طلب رصيد من أجل توسيع أو تأسيس منشأة حالية أو جديدة، خدمة الاستعلام عن كفيل، خدمات خاصة بالاستعلام عن نطاق مؤسسة والعمل الخاص بها، خدمة حجز موعد إلكتروني بالوزارة.

رابط حجز موعد مكتب العمل

يمكن حجز موعد بمكتب العمل السعودي من خلال بعض الخطوات التي يسهل أدائها لأي مواطن يرغب بالحصول علي خدمة من الوزارة، ويتم الحصول علي موعد بالخطوات التالية: