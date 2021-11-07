شراء وحدة سكنية جاهزة وزارة الإسكان وآلية تقديم طلب

شراء وحدة سكنية جاهزة وزارة الإسكان هي واحدة من حلول المنتجات السكنية التي وفرتها وزارة الإسكان خلال الآونة الأخيرة، وهي عبارة عن قروض عقارية يحصل عليها المستفيدين من الإسكان من أجل شراء وحدات سكنية جاهزة من خلال السوق، وبالتالي يحصلون على مسكن مناسب لتعيش فيه الأسرة، وحتى يتم الحصول على الوحدة السكنية وزارة الإسكان ينبغي التعرف على شروط وزارة الإسكان الجديدة 2021 ومعرفة أيضًا كم مبلغ قرض الإسكان في المملكة وخصوصًا بعد أن تم تقديم آلية تقديم طلب تمويل مدعوم لشراء وحدة جاهزة 2021.

شراء وحدة سكنية جاهزة وزارة الإسكان

سعت وزارة الإسكان إلى تقديم العديد من المميزات سواء بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية أو بالاشتراك مع منصة سكني وقد أشارت إلى تقديم العديد من الخيارات السكنية المتنوعة من أجل تمكين المواطنين من الحصول على مسكنهم الأول بحسب ما يحتاجون إليه.

وهناك سرعة في إجراءات تنفيذ الطلب لسرعة الحصول على الوحدات السكنية الجاهزة من خلال السوق والتي تتوافق مع رغبات المواطنين، ولكن هناك بعض الشروط التي ينبغي أن تتوافر للموافقة على الطلب.

شروط تمويل مدعوم لشراء وحدة جاهزة

وقد حددت الوزارة شروط الدعم السكني أو الوحدة السكنية وزارة الإسكان في الشروط التالية:

لا بد أن تكون الوحدات السكنية متوافقة مع جميع الشروط والأحكام.

كما ينبغي أن تكون رواتب المواطنين متوافقة مع شروط الوزارة.

تقديم طلب الوحدة السكنية وزارة الإسكان

في حالة الرغبة في الحصول على فرصة شراء وحدة سكنية جاهزة وزارة الإسكان فيمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة سكني الإلكترونية التابعة للوزارة.

يليها الدخول إلى الوحدات الجاهزة من السوق التي تظهر في الصفحة الرئيسية.

قم بالتعرف على الوحدات التي تتناسب مع احتياجاتك من بين الخيارات المتوفرة من خلال الموقع.

قم بالنقر على تقديم طلب استحقاق والتي تظهر لك عند الدخول إلى الوحدة السكنية المناسبة.

ويليها إدخال البيانات المطلوبة في استمارة تقديم الطلب، والنقر على تبويب تقديم الآن لإرسال الطلب إلى الجهة المعنية، علمًا بأنه متوفر من خلال الموقع الأسعار النهائية للوحدات السكنية ومساحتها وعنوانها بالتفصيل.