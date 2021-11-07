الاستعلام عن النتائج الشهرية للطلاب بمنصة نور noor التعليمية 1443، حيث يبحث العديد من المواطنين وأولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية عن رابط الاستعلام الخاصة بنتائج الطلاب والطالبات الشهرية، فخلال نهاية كل شهر يتم البحث بكثافة عن تقييمات هذه النتائج، فقد تم أداء هذه الاختبارات حضورياً بكافة المراحل الدراسية المقررة بجميع مدارس المملكة العربية السعودية، علاوة علي ذلك قام جميع الطلاب بأداء الاختبارات الخاصة بالتقييمات التي تخصهم والتي تمت من خلال منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بٌعد، ومن خلال متابعتنا سوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن النتائج الشهرية للطلاب بمنصة نور التعليمية.

رابط الاستعلام عن نتائج الاختبارات الشهرية لطلاب المملكة 1443

نظام نور التعليمي أصبح من أهم الأنظمة التعليمية داخل المملكة والتي تشمل خدمات عديدة لجميع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وكذلك الإداريين، وذلك بجميع هيئات التعليم المتنوعة، ومن بين أبرز الخدمات التي تشملها منصة نور وهو أداء الاختبارات الشهرية والفصلية، بالإضافة إلى أداء الاختبارات الخاصة بتقييمات الطلاب والتي تتم إلكترونياً من خلال دخول منصة مدرستي، علي أن يتم الاستعلام عن النتائج الشهرية للاختبارات بالطريقة التالية:

يجب الدخول علي موقع الاستعلام التالي/ منصة نور المركزية.

استخدام الدخول برقم الهوية الوطنية للطالب أو من خلال إدراج السجل المدني الخاص به.

يجب إدخال الرقم السري في المكان المخصص لذلك.

الضغط علي تسجيل الدخول.

الضغط علي خدمات الموقع ومنها يتم اختيار التقارير الإلكترونية.

الضغط علي نتائج الاختبارات ثم الضغط علي رصد الدرجات.

بعد ذلك سوف يحصل كل طالب علي نتيجة مفصلة بتفاصيل الدرجات التي تخص الاختبار الشهري.

ويتيح موقع نور إمكانية الاستعلام لأولياء الأمور من خلال حساب ولي الأمر والتعرف علي جميع النتائج الخاصة بذويهم عبر رقم الهوية الوطنية الخاص به.

وزارة التعليم ومنصة نور المركزي

وفرت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية نظام نور لعدة أغراض هامة منها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي قد وضعتها وزارة الصحة من أجل الحد من الفيروس المستجد، بالإضافة إلى مسايرة التطور التعليمي والذي يتم عن بُعد وفق أحدث الأنظمة التعليمية بالعالم، علاوة علي ذلك تسهيل العملية التعليمية علي الطلاب وكذلك المعلمين واثبات الحضور أونلاين.