دوت الخليج :- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي وقع في جنوب غرب النيجر، وأسفر عن مقتل العشرات. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول في بيان صحفي السبت، إدانة واستنكار الأردن للأعمال والممارسات الإرهابية كافة، مؤكدا وقوف الأردن وتضامنه مع جمهورية النيجر، ومعربا عن التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن يدين هجوما إرهابيا أسفر عن مقتل العشرات في النيجر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.