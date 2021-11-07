بلينكن: الاعتداء على الكاظمى بمثابة استهداف للعراق وسيادته

جدة - نرمين السيد - وأوضح مكتب الكاظمى -فى بيان له أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد- أن الكاظمى تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، حيث أعرب فيه عن غضبه وقلقه العميقين من حادث الاعتداء على الكاظمى، معتبرا أن هذا الاعتداء يستهدف العراق وسيادته، وليس على رئيس الحكومة فحسب.

كما أعرب بلينكن عن تقدير الولايات المتحدة الأمريكية العالى للنهج القيادى للكاظمى، وشجاعته فى مواجهة التحديات الصعبة التى تواجه البلد، وتهدد أمنه واستقراره.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الأمريكى حرصهما على الالتزام بتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم مصالح شعبيهما.