منح المستشارة أنجيلا ميركل جائزة فالتر-راتيناو

جدة - نرمين السيد - وقالت المستشارة الألمانية، أثناء الحفل : "يجب ألا نتوقف عن العمل من أجل السلام والتفاهم ومجابهة الكراهية والعنف والتعصب للقومية والعنصرية ومعاداة السامية".

وذكر بيان للمركز الألمانى للإعلام، على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، اليوم الأحد، أن المستشارة ميركل قد قدمت بنفسها الجائزة إلى رئيس الوزراء البولندى السابق ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبى دونالد تاسك، ورئيس الوزراء الهولندى مارك روت، وملكة الأردن رانيا العبد الله.

ويشار إلى أن معهد فالتر راتيناو مؤسسة غير حزبية وغير ربحية مقره فى برلين، وهو يحيى ذكرى عمل وزير الخارجية والسياسة الخارجية لجمهورية فايمار، فالتر راتيناو، الذى اغتيل على يد متطرفين يمينيين فى عام 1922.