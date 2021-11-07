غدا.. أمريكا تفتح حدودها الجوية والبرية بعد 20 شهرا من الإغلاق

جدة - نرمين السيد - وجاءت القيود التى اتخذتها الإدارة الأمريكية، محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا، حيث أغلقت الحدود الأمريكية بعد مارس 2020 أمام المسافرين من أجزاء كبيرة من العالم، بما فى ذلك الاتحاد الأوروبى وبريطانيا والصين والهند والبرازيل والمكسيك وكندا.

كما تخطط الشركات لاستخدام طائرات أكبر، حيث يمثل تخفيف القيود دفعة كبيرة لقطاع غرق فى أزمة بسبب الوباء، وفقا لما ذكرته الوكالة الفرنسية.

وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، الشهر الماضى، مرسوما بقواعد السفر إلى الولايات المتحدة، تضمن انتهاء حظر سفر الأجانب إلى الولايات المتحدة فى 8 نوفمبر، شرط إظهار دليل على تلقى لقاح فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست": "سينتهى حظر السفر فى 8 نوفمبر للزوار الدوليين الذين أظهروا دليلًا على التطعيم، واختبار فيروس كورونا السلبى".

وأضافت أنه لن يُطلب من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا تلقيحهم للسفر إلى الولايات المتحدة بمجرد رفع المسؤولين الحظر المفروض على الزوار الدوليين؛ ومع ذلك، سيتعين عليهم إظهار دليل على اختبار فيروس كورونا السلبى قبل ركوب الطائرة، وفقًا للقواعد التى حددتها إدارة بايدن اليوم الاثنين.