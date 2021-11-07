ألمانيا.. رجل يطعن صبيا في متجر بميونيخ

أعلنت الشرطة الألمانية أن رجلا عمره 57 عاما أقدم على طعن صبي عمره 10 سنوات بسكين مطبخ في متجر بميونيخ أمس السبت.
وأشارت وسائل الإعلام الألمانية نقلا عن الشرطة إلى أن "زهاء 50 ضابطا توجهوا لموقع الحادث في متجر (تي كي ماكس) في ميونيخ".
وأضافت: "أصيب الطفل في رقبته وكتفه، وتم نقله إلى المستشفى"، مشيرة إلى أن "إصاباته خطيرة لكنها لا تهدد حياته".
وتم إلقاء القبض على الجاني في مكان الحادث، وفتح تحقيق معه بتهمة "الشروع في القتل".
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