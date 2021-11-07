أنباء عن قصف الجيش الأوكراني محيط مطار دونيتسك

ذكر ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي أن الجيش الأوكراني انتهك اليوم الأحد نظام وقف إطلاق النار الساري في منطقة دونباس، بقصف بالهاون طال محيط مطار مدينة دونيتسك.

ووفقا لبعض القنوات المختصة بمتابعة تطورات الأزمة في جنوب شرقي أوكرانيا على تطبيق "تيليغرام"، يتعرض محيط المطار في هذه الأثناء لقصف مكثف من مدافع الهاون بعيار 82 و120 ملم.

كما ذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد لدى المركز المشترك للتنسيق والرقابة على وقف إطلاق النار، أن قوات حكومة كييف أطلقت اليوم 28 قذيفة على قرى كومينتيرنوفو وزايتشينكو وساخانكا ولينينسكويه في الجمهورية.

كما يتحدث مراقبون عبر "تيليغرام" عن إطلاق الجيش الأوكراني 18 قذيفة من عيار 82 مم على قرية غولوبوفسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية في دونباس.

وأعلن سيرغي نيكيفوروف المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن حكومة كييف لا تملك أي معلومات تثبت مزاعم نقل روسيا قوات إضافية إلى حدود أوكرانيا.

وجاء ذلك بعد نشر صحيفة "واشنطن بوست" خبرا مفاده أن مسؤولين في الولايات المتحدة ودول أوروبية أعربوا عن قلقهم إزاء تعزيزات روسية عند حدود أوكرانيا.

وتأتي هذه التطورات على خلفية التصعيد الذي شهدته منطقة دونباس في الأسابيع الأخيرة إثر استخدام أوكرانيا لأول مرة طائرات مسيرة تركية الصنع في منطقة النزاع، في مخالفة لاتفاقات مينسك.