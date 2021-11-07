حمله عروض بطاقات الأهلي الغير مسبوقه وجوائز تصل قيمتها إلي 15000 ريال

حمله عروض بطاقات الأهلي من اهم واحدث العروض التي تم إطلاقها لجميع السعوديين بالمملكة. كما اعلن عنها البنك الأهلي عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا عن عده عروض حديثه مختلفه تم إطلاقها أيضا حديثا مع بداية الشهر الحالي. والتي من اهم هذه العروض عروض الراجحي علي التمويل التأجيري في الشهر الحالي لجميع مواطنين المملكة. كما تم الإعلان أيضا وحديثا عن عروض البناء الذاتي من الراجحي لجميع مواطنين المملكة ومعرفه الشروط والمميزات والحصول عليها. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه الجوائز التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم بشرح طريقه وكيفيه الحصول علي العروض بالخطوات التي تم الإعلان عنها من خلال المقالة الأتية.

حمله عروض بطاقات الأهلي

اعلن البنك الأهلي عن حمله عروض البطاقات والتي تمكن جميع المواطنين من فرصه للحصول علي جوائز نقديه تصل قيمتها المالية إلي 15000 ريال شهريا. وذلك عند التقدم للحصول علي احد بطاقات الأهلي الائتمانية مثل بطاقه الأهلي الائتمانية أو بطاقه الأهلي للاسترداد النقدي عن طريق الأهلي أون لاين أو الأهلي موبايل. كما اعلن البنك انه يجب علي المستفيد استخدام مبلغ 500 ريال كحد ادني خلال فتره الحملة.

شروط عروض الأهلي

كما اعلن البنك عن عده شروط يجب توافرها في المستفيدين لكي يتم الحصول علي البطاقة والعروض بنجاح. وهذه الشروط نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

يتم اختيار 20 عميل في الشهر حصول علي احد البطاقات و قامو باستخدام 500 ريال بالإضافة إلي اكتر عدد من العمليات.

يحق للعميل الاشتراك مره واحده ولا يحق لمنسوبي البنك بالحصول علي العروض.

إذا اخل المتسابق بأحد الشروط يتم استبعاده من المسابقة.

تقديم هويه أو أقامة ويجب أن تكون ساريه.

معدل النسبة حسب دخل العميل 38.75% لعملاء الرواتب من 2500 وحتي 3999 ريال. و 32.395 لعملاء الرواتب من 4000 ريال فيما فوق.

خطوات الحصول علي عروض الأهلي

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي حمله عروض بطاقات الأهلي وذلك عن طريق التقديم الإلكتروني. والذي نوضحه لكم من خلال اتباع الخطوات الأتية: