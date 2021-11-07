موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول1443 وضوابط الاختبارات عن بُعد لكافة المراحل الدراسية

موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول1443 قامت وزارة التعليم السعودية بتحديد موعد اجراء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، وهي المواعيد التي جاءت ضمن التقويم الدراسي الخاص بالعام الدراسي الجاري والذي تم تحديده منذ بداية العام الجديد تبعا للتقويم الجديد، وذلك بالنسبة للطلاب بكافة المراحل الدراسية المختلفة في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، وفي هذا التوقيت ومع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الاول يرغب الطلاب في التعرف على موعد اجراء الاختبارات بشكل توضيحي وموعد انتهاءها لبداية الفصل الدراسي الثاني، تحديث موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول 1443 للمحصنين وغير المحصنين لجميع المراحل الدراسية وإليكم من خلال هذه السطور موعد الاختبارات النهائية الخاصة بالفصل الدراسي الاول تبعا لما أعلنته وزارة التعليم السعودية وكذلك التعرف على ضوابط الاختبارات عن بعد.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول تعلنها وزارة التعليم

تبعا لما أعلنته وزارة التعليم السعودية وما جاء في التقويم الدراسي الخاص بالعام الجاري للطلاب في كافة المراحل الدراسية المختلفة، فمن المقرر أن يتم اجراء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في تاريخ 12 من شهر ربيع الآخر 1443، وذلك بالنسبة للاختبارات النهائية، وقد أوضحت أن الاختبارات الشفوية للمرحلتين الاعدادية والثانوية تبدأ رسميا في يوم التاسع من الشهر نفسه، وجاءت هذه المواعيد بشكل مسبق من قبل وزارة التعليم السعودية من خلال التقويم الدراسي للعام الجاري 1443 الذي يوضح كافة المواعيد الخاصة بالاختبارات والاجازات وغيرها من المواعيد الهامة، وقد أكدت الوزارة أن الطلاب سوف يحصلوا على اجازة لمدة 11 يوم عقب انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الاول، وذلك ليتم بداية الفصل الدراسي الثاني بعد الانتهاء من هذه الاجازة.

على من تطبيق الاختبارات عن بعد والضوابط

تبعا لما تم طرحه خلال الايام الماضية فنجد أن الاختبارات عن بعد سوف يتم تطبيقها على طلاب المرحلة الابتدائية فقط، أما عن مرحلة التعليم الاعدادي والثانوي في جميع انحاء المملكة العربية السعودية سوف تتم بشكلٍ حضوري من المدارس بشكل طبيعي، وذلك بالنسبة للطلاب المخصنين لجرعات لقاح كورونا المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذلك بالنسبة للطلاب الذين تخطوا 12 عام في جميع انحاء السعودية، مع الالتزام بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية بالنسبة للطلاب أثناء تطبيق الامتحانات بشكل حضوري.