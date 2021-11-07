بسبب تجاوزات.. التحقيق مع "شلبي" حول مباراة الأهلي والزمالك

قررت نقابة الإعلاميين المصريين فتح تحقيق مع المعلق الرياضي مدحت شلبي، بسبب ما وصفته بالتجاوزات التي ارتكبها خلال اتعليقه على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز الأحمر على الأبيض بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وقالت نقابة الإعلاميين إن "مجلس النقابة برئاسة النائب طارق سعده يستدعي المعلق الرياضي مدحت شلبي للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات، أثناء التعليق على مباراة الزمالك والأهلي في الأسبوع الثالث للدوري الممتاز".

وأوضحت أن هذا القرار جاء "بعد تفريغ التعليق على المباراة من قبل المرصد الإعلامي التابع للنقابة ومما هو مقدم من شكاوى ضد شلبي في هذا الصدد".

وعما إذا كان نادي الزمالك قد تقدم بشكوى رسمية ضد شلبي، يقول نقيب الإعلاميين المصريين طارق سعدة إن هذا لن يؤثر في شيء، وسواء كانت الشكوى من أحد الأندية أو من الجمهور العادي فليس للأمر أي تأثير على قرار النقابة.

وأوضح في تصريح لموقع دوت الخليج إن مجلس النقابة اتخذ قراره في ضوء الفحص الوارد من المرصد التابع للنقابة والذي فرغ التعليق على المباراة بشكل دقيق وارتأى ان هناك تجاوزات تستدعي التحقيق بالفعل.

وقال مصدر في مجلس نقابة الإعلاميين لموقع دوت الخليج إن الفحص وجد أن المعلق قال بعض الألفاظ التي تحتوى على تلميحات مسيئة وليست بريئة على الإطلاق منها "معلول حط الزغلول، وأكل الزبون" وغيرها مما يثير حفيظ الجماهير ولا يحقق الهدف المنشود من الرياضة وهو نشر التسامح.

وكان مدحت شلبي قد تعرض للإيقاف عن الظهور الإعلامي أو التعليق الرياضي لأكثر من مرة بسبب مصطلحات يقولها خلال التعليق على المباريات كان آخرها في أغسطس الماضي، حينما قررت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس وقفه على التعليق لمدة أسبوع بسبب وصفه لجماهير انتقدو بعض الجماهير بالبلهاء.

وفي سبتمبر 2018 قرر المجلس الأعلى للإعلام في مصر وقف برنامج مساء بيراميدز الذي كان شلبي يقدمه على قناة بيراميدز بسبب مخالفات إعلامية شابت حلقات البرنامج، وفقا لبيان من المجلس وقتها، وكان الإيقاف لمدة أسبوعين مع التحقيق في نقابة إلاعلاميين.

وفي أبريل 2019 أوصت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي في مصر بوقف شلبي من التعليق على المباريات لنهاية الموسم الكروي بسبب تلفظه بألفاظ غير لائقة على نادي الزمالاك، حسب تأكيد اللجنة، حينما كان يعلق على مباراة لبيراميدز والزمالك.

وفي أغسطس 2020 أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر تقريرا قال فيه إنه رصد مخالفات كثيرة في تعليق شلبي على مبارة القمة رقم 120 بين الأهلي والزمالك وأوصى بالتحقيق معه في نقابة الإعلاميين.