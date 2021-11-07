سفينة استطلاع روسية تراقب حاملة ”الملكة إليزابيث” قبالة عمان

ذكر موقع "هيسوتون" البحري أن سفينة استطلاع روسية تراقب تحركات مجموعة سفن بريطانية تتقدمها حاملة "الملكة إليزابيث"، قبالة سواحل سلطنة عمان.
وأشار الموقع إلى أنه "حسب صور الأقمار الصناعية الأوروبية، شوهدت السفينة الروسية التي يعتقد أنها من طراز "كيلدين"، وهي سفينة استطلاع متوسطة تابعة للبحرية الروسية في البحر مطلع نوفمبر الجاري، عقب مغادرتها ميناء مسقط".
ونشر الموقع صورة لسفينة راسية في ميناء مسقط بجوار الفرقاطة الهولندية إيفرتسن التابعة لمجموعة حاملة الطائرات البريطانية، وبعد دخول الفرقاطة الهولندية إلى مسقط، غادرت السفينة الروسية الميناء.
من جهتهم، أفاد مراقبون أتراك في أكتوبر الماضي، بأن "سفينة الاستطلاع الروسية "كيلدين" غادرت إلى البحر المتوسط عبر البوسفور".
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