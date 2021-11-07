السلفادور.. مصرع 5 أشخاص بحريق في مصنع للمفرقعات

قضى خمسة أشخاص بحريق في مصنع غير شرعي للمفرقعات في السلفادور، وفق ما أعلنت الشرطة على حسابها في "تويتر".
ووفق الشرطة، قضى الضحايا "متفحمين في الحريق داخل منزلهم في إل كارمن على بعد 56 كم إلى الشرق من العاصمة سان سلفادور، حيث كانوا يعملون على تصنيع البارود".
وأكد متحدث باسم جهاز الإطفاء في تصريح لوكالة "فرانس برس" أن "المنزل كان يستخدم مصنعا سريا لإنتاج المفرقعات النارية".
وسنويا تشهد السلفادور شهري نوفمبر وديسمبر حرائق في مصانع سرية لإنتاج الأسهم النارية والمفرقعات المعدة للبيع خلال أعياد الميلاد.
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