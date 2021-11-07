طلب قرض من بنك الراجحي والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم على تمويل شخصي

طلب قرض من بنك الراجحي، والذي دائما ما يتم البحث عنه من قبل العديد من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات الهامة منها تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل، حيث نجد أن هناك شركات ترفض تحويل الرواتب الخاصة بالموظفين الراغبين في الحصول على قروض، ولهذا نجد أن بنك الراجحي يقدم هذه الميزة، ويرغب أيضا الكثير من المواطنين داخل المملكة في الحصول على قروض بنك الراجحي لعمل مشاريع خاصه بهم، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على خطوات طلب قرض من بنك الراجحي، مع شروط الحصول على القرض.

طلب قرض من بنك الراجحي

هناك عدد من البنوك داخل المملكة العربية السعودية، تقدم للشباب القروض من اجل عمل مشاريع صغيره خاصه بهم، أو تمويل الراجحي الجديد 2020، لمساعدتهم على حياة كريمه وخصوصا في ظل الظروف التي تتعرض لها المملكة هذه الأيام، وكما وضحنا يمكن لهؤلاء الأشخاص يعملون في جهه تمنع تحويل رواتبهم إلى البنوك، وجاء مصرف الراجحي لحل هذه المشكلة لتقديم تمويلات بدون تحويل راتب.

أن المتقدم للحصول على القرض يكون في عمله لمدة 6 شهور للقطاع الخاص، و3 شهور للقطاع العام.

القيام بتحويل الراتب إلى المصرف الخاص بالتمويل الشخصي، واذا كانت جهة العمل غير معتمده لدى المصرف تقوم بالاتصال بأي فرع من فروع المصرف وتقديم طلب للاعتماد.

القيام بعمل كشف حساب من البنك الخاص به في اخر ست اشهر.

تقديم بعض الإثباتات مثل فاتورة الكهرباء أو المياه لإثبات مقر السكن الخاص به.

تقديم نموذج إثبات العمل أو تحويل الراتب الخاص به.

تقديم صوره شخصيه للشخص المقدم على طلب القرض.

شروط بنك الراجحي للحصول على القرضالأوراق المطلوبة عند الحصول على القرضطريقة التقديم على طلب قرض الراجحي

هناك عدد من الخطوات عند الحصول على تمويل مصرف الراجحي وسوف نتعرف على طريقة تقديم الطلب وهى كالتالي.

أولا تقوم بالدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

قم بتقديم نسخه مصوره من بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين، أو الإقامة للمقيمين.

قم بتقديم صوره من المؤهل الدراسي.

تقديم خطاب من مكان العمل به المسمى الوظيفي والراتب الشهرى.

يقدم البنك خدمة الاستعلام عن أنواع القروض المقدمة والاستفسار عن أي شئ خاص بهذه القروض.

أمكانية استخدام الحاسبة التقديرية للتعرف على قيمة القرض وقيمة القسط.

التمويل العقاري من مصرف الراجحي

يعتبر قرض الراجحي للتمويل العقاري احد القروض التي يقدمها البنك، ويمكن الحصول على قيمة تصل إلى 3 مليون ريال سعودي للموظف السعودي للقطاع العام قيمة للتمويل العقاري المقدم من مصرف الراجحي، وتقدم إلى موظف القطاع الخاص 2 مليون ريال سعودي بنسبة تقل عن الموظف العام.

استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية

يمكن من خلال الخدمة الإلكترونية من مصرف الراجحي وهى استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية يمكن التعرف على أنواع القروض المقدمة من البنك وكل تفاصيلها، وهذه الخدمة تعتبر من اهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها مصرف الراجحي، حيث من خلال الموقع الإلكتروني للبنك يمكن التعرف والاستفسار عن أنواع قروض مصرف الراجحي دون الذهاب إلى أي فرع من فروع الراجحي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة مما يوفر الجهد والتعب على كل المستفيدين.