مدحت شلبي يعلق على مباراة الـ"5-3" التاريخية

اعتبر الإعلامي المصري، مدحت شلبي، نفسه "محظوظا" بالتعليق على قمة الدوري الأخيرة بين فريقي الأهلي والزمالك، التي انتهت بنتيجة تاريخية 3-5 لصالح النادي الأهلي.

وسبق لمدحت شلبي أن علق على مباريات وصفت أيضا بـ"التاريخية"، مثل مباراة القمة الشهيرة، المعروفة إعلاميا بالـ"6 -1"، التي فاز بها الأهلي أيضا قبل 20 عاما.

وقال شلبي في حديث لـ "دوت الخليج": "المباراة كانت مفتوحة، والأداء كان جيدا من الفريقين. الأهلي نجح في استغلال المباراة وحسم النتيجة لصالحه. موسيماني أخطأ في التغييرات، وكان بوسع الزمالك العودة".

وأضاف: "سعيد للغاية لأن التوفيق يحالفني خلال تعليقي على مباريات القمة، مباراة الجمعة الماضي تم تسجيل 8 أهداف خلالها، وهو عدد كبير جدا في مباريات القمة، مما يعكس قوتها وأهميتها، بالإضافة إلى تسجيل 7 أهداف في مباراة الـ 6-1 الشهيرة وهي أيضا مباراة تاريخية".

واستطرد: "بالتأكيد التعليق على مثل هذه المباريات، يعد حدثا لا ينسى بالنسبة لي وللمشاهد".

ورفض شلبي التعليق على الأزمة الأخيرة الخاصة بالمباراة، الخاصة بشكوى نادي الزمالك المقدمة ضده إلى الجهات المعنية، بدعوى "تحيزه للأهلي" خلال اللقاء.

وقال المعلق الرياضي المصري: "اعتدت على عدم الحديث في مثل هذه الأمور، كما أن مسؤولي القناة التي أعمل بها طلبوا مني عدم التعليق على هذه الأزمة".

وتابع: " الموسم الجاري قوي جدا، وكل الفرق تؤدي بشكل جيد، فالأندية الصاعدة متماسكة وهناك غزارة في الأهداف، وهي ظاهرة جديدة على الدوري المصري".

وتوقع شلبي أن تقبل أندية مصرية، خلال الفترة المقبلة، على "تغيير المدربين بشكل سريع".

وعلى صعيد آخر، أكد شلبي أنه يعتز بالتعليق على مباريات منتخب مصر، وليست مباريات القمة أو الدوري العام فقط، معتبرا الأمر "من أولوياته".

وأعرب عن سعادته الغامرة بالتعليق على اللقاء الحاسم الذي واجه فيه المنتخب المصري نظيره الكونغولي على استاد برج العرب، وحسم الصعود إلى كأس العالم في روسيا 2018، بعد غياب 28 عاما.

واختتم شلبي حديثه لموقع "دوت الخليج" بالقول: "أميل للتعليق على مباريات المنتخب الوطني. التعليق على مباراة الكونغو منذ نحو 4 سنوات، كان له أثرا مميزا بالنسبة لي، لأنها مباراة تاريخية لمنتخب بلدي".

واستطرد: "أنتظر بفارغ الصبر المباراة الحاسمة التي سيخوضها المنتخب الوطني، في حالة الصعود كأول مجموعته في التصفيات الأولية، والتي ستحسم الصعود إلى مونديال قطر 2022".