الاحتلال يصيب طفلًا فلسطينيًا برصاصة مطاطية فى الرأس

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن طفلا يبلغ من العمر 12 عاما أصيب أثناء تواجده مع أسرته فى أرضهم الواقعة بمنطقة الظهر القريبة من مستوطنة "كرمى تسور" المقامة على أراضى بلدة بيت أمر. وأضافوا أن الطفل نُقل إلى مستشفى عالية الحكومى فى مدينة الخليل، حيث وصفت حالته بالمستقرة.

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