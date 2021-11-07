الملايين تنتظر نظارات الواقع المعزز من آبل “تعرف عليها”

الملايين تنتظر نظارات الواقع المعزز من آبل، تعتبر شركة آبل من الشركات الشهيرة في مجال الأجهزة الإلكترونية، حيث تقدم لمستخدميها العديد من الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية من حين لآخر، ولعل هذا العام شهد العديد من إصدارات آبل، أهمها: هواتف آيفون 13 برو التي تم تحسينها من جميع النواحي، وكذلك الإصدار السابع من ساعة آبل الذكية التي تتمتع بالحجم الكبير والخواص المتنوعة، وأخيرا السماعات اللاسلكية، ولكنها لم تكشف حتى الآن عن إصدارات جديدة.

نظارات الواقع المعزز من آبل

على الرغم من الإصدارات المتنوعة التي أطلقتها شركة آبل، ولكن المستخدمين ينتظرون نظارة إطلاق نظارة الواقع المعزز التي تحمل شعار آبل وتتماشى مع باقي المنتجات، وعلى الرغم من وجود الكثير من الشائعات حول رغبة الشركة في إصدار النظارة، ولكن هذه التوقعات لن يتم تأكيدها، حيث أنها من الخصائص الهامة لمستخدمي ساعة آبل الذكية، لذا تعمل الشركة بشكل مستمر على تطوير النظارات بمختلف أشكالها حتى تصبح بديل متكامل للهواتف الذكية في المستقبل.

الإصدار السابع من ساعة آبل

الإصدار السابع من ساعة آبل، قامت شركة آبل بإطلاق الإصدار السابع من ساعات آبل، والتي تتميز بالعديد من المميزات والمواصفات التي تميزها عن غيرها من الساعات الأخرى، حيث يتمتع الإصدار الجديد بشاشة كبيرة تستحوذ على الواجهة الأمامية بنسبة 20٪ عما سبق لها، وتتوافر الساعة بمقاسين: 41 مللي، 45 مللي، ويتراوح وزن الساعة المصنوعة من الألومنيوم ما بين 32 إلى 38 جرام

أما المصنوعة من الاستانلس ستيل يتراوح حجمها ما بين 42 إلى 51 جرام، وتتميز الشريحة بأنها مهيئة لتشغيل شريحة اتصال، وتدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع، ومقاومة للماء والغبار، وأخيرا تتميز الساعة بخاصية Always-On Retina display التي تعرض التوقيت والإشعارات في حالة عدم استخدام الساعة.