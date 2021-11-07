تعرف على أسعار ومواصفات Macbook Pro 2021 قامت شركة آبل خلال مؤتمرها الصحفي بالإعلان عن الجيل الرابع من معالج Max M1، Pro M1 لتنضم إلى قائمة إصدارات آبل، والتي تأتي في مقدمتها MacBook 2021 بمقاس 14 بوصة، 16 بوصة، حيث استطاعت هذه المعالجات أن تحدث تغير كبير في مجال الجرافيك، كما تطرق الأمر إلى الملفات الصوتية، و تقنية الدوبلي أتموس، والهوم بود ميني، والايبود الجديد، والآن نتعرف على مواصفات وأسعار Macbook في الخارج.

أسعار Macbook 2021 في الخارج

أسعار Macbook 2021 يرغب الكثير من محبي هواتف آبل في معرفة أسعار Macbook 2021 في الإمارات وفي الخارج، حيث تختلف الأسعار باختلاف السعة والإمكانيات الخاصة بكل جهاز، حيث يبلغ سعر نسخة 14 بوصة 2000 دولار، ونسخة 16 بوصة 2500 دولار، ولكن في حالة رغبة المستخدم في المزيد من الإمكانات فقد يصل سعر الجهاز إلى أكثر من 6000 دولار، بينما يبلغ سعر نسخة 14 في الإمارات 8499 درهم، ويبلغ سعر نسخة 16 بوصة 10599 درهم.

مواصفات Macbook Pro 2021

أهم مواصفات Macbook Pro 2021 يتفوق Macbook 2021 عن غيره من الإصدارات السابقة سواء من حيث الهيكل الخارجي أو الأجزاء الجلدية، ومقاسات الشاشة، كما أن الجهاز مزود بفتحات ومنافذ جانبية الأمر الذي جعل عملية التوصيل عبر الريدر مداخل HDM ومنفذ للساعات، أما مدخل الشاشة فأصبح مغناطيسي عند التركيب من المنفذ، وقد تم تقليل حجم الحاف حول الشاشة بمقدار 24%، كما تم إلغاء خاصية التتش بار العلوي لتعود إلى لوحة المفاتيح المعتادة.

موعد إصدار Macbook Pro 2021

يمكن لراغبي اقتناء أحد إصدارات آبل الحصول على الهاتف عبر الموقع الإلكتروني للشركة عن طريق الحجز المسبق للهاتف، وسيتم الحصول عليه خلال أسبوع، ولكن في حالة الرغبة في الحصول على أعلى المواصفات تحصل على الهاتف خلال 21 يوم.ش