أخبار اليمن : 670 غارة عدوانية على مأرب في 30 يوماً

670 غارة عدوانية على مأرب في 30 يوماًشن طيران العدوان السعودي، 669 غارة على محافظة مأرب خلال أكتوبر المنصرم.

وأفادت إحصائية صادرة عن المركز الإعلامي لأنصار الله بمأرب، بأن مديرية الجوبة كانت الأكثر تعرضاً للغارات خلال الشهر الماضي، بأكثر من 317 غارة، تليها مديرية العبدية بـ167 غارة، ثم مديرية صرواح بـ140 غارة.

وأشارت إلى أن طيران العدوان استهدف مديرية حريب بيحان بـ16 غارة ومديرية رحبة بـ11 غارة ومديرية مدغل بـ9 غارات ومديرية جبل مراد بـ5 غارات ومديرية ماهلية بـ4 غارات، في حين بلغت طيران العدوان على محافظة مأرب منذ بداية العام الحالي 2021م، حتى اليوم 4 آلاف و27 غارة.

وأكدت الإحصائية أن الغارات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، وخلفت دماراً هائلاً في البنى التحتية ومنازل المواطنين ومزارعهم والممتلكات العامة والخاصة، وتسببت في نزوح آلاف الأسر عن مساكنهم.