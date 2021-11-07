جدة - نرمين السيد - وأعربت تونس، حسبما ذكرت وزارة الخارجية فى بيان اليوم الأحد، عن تضامنها الكامل مع العراق ووقوفها إلى جانب شعبه الشقيق فى مواجهة كل المحاولات التى تستهدف أمنه واستقراره.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس تدين بشدة العملية الإرهابية التى استهدفت مقر إقامة رئيس الوزراء العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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