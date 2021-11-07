الاتحاد الإفريقى يعتزم ترشيح 5 شباب سفراء للسلام

ذكر بيان الاتحاد الإفريقى، أن الترشيحات تعد نشاط قانونى للاتحاد لتنفيذ قرار الدورة العادية الـ33 لرؤساء الدول والحكومات (فبراير 2020) والتى أقرت تعيين مجلس السلام والأمن لخمسة سفراء إقليميين للشباب من أجل السلام.
وسيجمع الحدث ممثلين من مفوضية الاتحاد الإفريقى واللجان الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والشباب الأفارقة من جميع أنحاء القارة وسيعقد فى الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجارى، بتنسيق مختلط، فى كل من مقر الاتحاد الإفريقى فى أديس أبابا وعبر منصة "زووم" عبر الإنترنت.
وسيخضع 15 متأهلاً للتصفيات النهائية، ثلاثة من كل منطقة من المناطق الفرعية الخمس فى إفريقيا، لعملية فحص صارمة لاختبار معرفتهم بشأن قضايا الحكم والسلام والأمن الإفريقية والمهارات الحياتية والشخصية.
يذكر أنه فى 21 سبتمبر الماضى، فى اليوم الدولى للسلام، قام برنامج الشباب من أجل السلام الإفريقى التابع للاتحاد الإفريقى، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بجمع شخصيات إفريقية مؤثرة من الشباب للعمل فى تآزر فى مكافحة المعلومات المضللة والتضليل وخطاب الكراهية وغيرها من أشكال التمييز والتسلط والمضايقات عبر الإنترنت.
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