كندا تسحب عائلات موظفى سفارتها من إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وأصدرت الخارجية الكندية بيانا قالت فيه: "الوضع فى إثيوبيا يتطور ويتدهور بسرعة.. تعتبر سلامة الكنديين من أهم أولوياتنا، ونتيجة لذلك، تم اتخاذ القرار بسحب جميع أفراد عائلات موظفى السفارة وكذلك الموظفين الكنديين غير الأساسيين من إثيوبيا".
وأضاف البيان: "نشجع جميع الكنديين فى إثيوبيا على التحقق من نصائح وإرشادات السفر الخاصة بنا كثيرا، والتسجيل فى سجل الكنديين فى الخارج".
وأكدت الخارجية أن السفارة الكندية فى أديس أبابا مفتوحة، والموظفون القنصليون على استعداد لمساعدة الكنديين الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة.
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