بايدن: منفذو هجوم منزل الكاظمى يسعون لتقويض الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - أدان الرئيس الأمريكى جو بايدن، مساء اليوم الأحد، بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف منزل رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى.



جدة - نرمين السيد - أدان الرئيس الأمريكى جو بايدن، مساء اليوم الأحد، بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف منزل رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى. وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال بايدن "منفذو الهجوم على منزل الكاظمى يسعون لتقويض العملية الديمقراطية فى العراق".

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