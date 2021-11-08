بمشاركة الكويت والسعودية وأمريكا.. انطلاق مناورات تمرين رماية الخليج

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم الأحد مناورات تمرين "رماية الخليج 2021" التى تشارك به القوات البرية الملكية السعودية مع القوة البرية الكويتية فى مجمع ميادين الأديرع بمشاركة قوة "سبارتن" التابعة للجيش الأمريكى، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجارى.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح قائد التمرين العقيد الركن نايف بن الحميدى أن هذا التمرين يأتى بهدف تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون الدفاعى المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات والمعرفة العسكرية، وذلك لإبراز وتوحيد القدرة القتالية التى تمتلكها الدول الثلاث، إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون العسكرى الدفاعى بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة للدول المشاركة بالتمرين، وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق والعمل المشترك بينها. وأضاف الحميدى أنه يتم فى هذا التمرين التدريب على مجال التخطيط والتنفيذ لإجراءات القيادة والسيطرة، وإجراءات قيادة القوات، وتحقيق سرعة الاستجابة للمواقف الطارئة للعمليات البرية المشتركة، إضافة إلى تنمية المهارات لتنفيذ الرمايات التكتيكية لوحدات المشاة والمدرعة بالتزامن مع عمليات الإسناد الجوى القريب وعمليات الإسناد الإدارى.

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