نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المشمولين بقطع الأراضي 2021 مبادرة داري dari.iq والتقديم عبر موقع وزارة الإسكان و الإعمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة متابعة إعلان أسماء المشمولين بقطع الأراضي 2021 في العراق عبر خدمة داري الإلكترونية، وأيضاً مواعيد التقديم الإلكتروني لشراء قطع الأراضي السكنية عبر الاستمارة الإلكترونية على موقع وزارة الإسكان والإعمار والعراقية، من الأمور التي اهتم بها المواطنين العراقيين، للاستفادة من هذا المشروع، من أجل حل أزمة السكن في الدولة، وفي عين الاعتبار الفئات المتضررة والأكثر احتياجاً من الباحثين عن مسكن مناسب، وتلك الخدمة مقدمة لجميع المدن والمحافظات في الدولة العراقية ومنها بغداد العاصمة، وصلاح الدين، وواسط، ونينوي، وكربلاء والنجف، وقد تم الإعلان عن منصة داري الإلكترونية لاستقبال طلبات التقديم الإلكتروني ومنها يتم الإعلان عن أسماء الوجبات المشمولة بالحصول على الخدمة.

ترقب أسماء المشمولين بقطع الأراضي السكنية عبر منصة داري للوجبة الثانية

تقديم منصة داري خدمة التقديم عبر رابط الاستمارة الإلكترونية لتوزيع الأراضي السكنية ا2021، ولمعرفة حالة الاستمارة يجب تحديث رقم الهاتف المرتبط بها، وقد تحدثت أخبار عن أن عدد المشمولين في الوجبة الثانية سيكون حوالي 57 ألف مواطن على مستوى كل المحافظات، وقد تم توجيه عناية المواطنين إلى متابعة الهواتف لحين استقبال رسالة نصية قصيرة، لمن سيكون من بين المشمولين لتحديد موعد مراجعة الجهات المعنية للإتمام عملية التخصيص والتعاقد على قطع الأراضي السكنية.

جدول مواعيد التقديم على الأراضي السكنية

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات في العراق، عن موافقة الوزيرة نازلين محمد وسو، عن جدول التقديم الإلكتروني لشراء قطع الأراضي السكنية بكل المحافظات، والذي سيكون موعد انطلاقة من يوم الأربعاء القادم 10 نوفمبر 2021 لمحافظة بغداد والمناطق التابعة لها، ثم الخميس لمحافظة نينوي، والجمعة محافظة الديوانية.

التقديم على قطع الأراضي السكنية من يوم 13 نوفمبر في محافظة ذي قار، ويوم الأحد من الأسبوع القادم في محافظة كرباء المقدسة، ويستمر التقديم على حسب الجدول المعتمد من وزارة الإعمار لباقي المحافظات حتى يوم الأربعاء 24 نوفمبر في محافظة ديالي.

رابط تقديم الأراضي السكنية وزارة الإعمار

يمكن للمواطنين الراغبين في شراء الأراضي، زيارة رابط تقديم الأراضي السكنية عبر موقع وزارة الإعمار والإسكان العراقية، مع مراعاة مواعيد تفعيل الخدمة لكل محافظة، ثم تعبئة البيانات ورفع المستمسكات المطلوبة لتأكيد البيانات وتعزيز الطلب، خلال فترة عمل الموقع، ولحين صدور إي إشعار جديد من الوزارة حول انتهاء فترة التقديم.

يجب مراعاة شروط تقديم حجز الأراضي السكنية وألية تسجيل الطلب والتعليمات حول ما هي المعلومات المطلوبة، ويمكن معرفة الية توزيع الأراضي السكنية والفئات المستهدفة من مقطع الفيديو المرفق.

أسماء المشمولين بقطع الأراضي الوجبة الأولي 2021

نشر أسماء المشمولين بقطع الأراضي السكنية سيكون من خلال خدمات موقع وزارة الإعمار والإسكان الموقع الرسمي لاستقبال الطلبات، والذي يوفر للمستخدمين إمكانية الاستعلام عن حالة الطلب، كما يمكن متابعة منصة داري الإلكترونية لحين صدور أي تعليمات جديدة.