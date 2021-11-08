الأن نتائج الحركة الانتقالية 2021 – 2022 للمديرين في المغرب عبر موقع الخدمة الوطنية الالكترونية

نتائج الحركة الانتقالية 2021 – 2022 للمديرين، تم الاعلان منذ قليل من قبل وزارة التربية الوطنية بالمغرب عن موعد اعلان نتائج الحركة الانتقالية للمديرين الخاصة بهيئة التفتيش 2021-2022، وذلك بالتزامن مع نهاية العام الدراسي 2021 في المغرب، وقد أصدرت وزارة التربية الوطنية بياناً رسمياً يوضح موعد نشر تلك النتائج عبر رابط موقع البوابة الإلكترونية الجديدة التي فعلته الوزارة مؤخراً للاستعلام عنالحركات الانتقاليةفي كافة المدن المغربية، وقد أوضح بيان الوزارة أنه سيتم إسناد مناصب هيئة التفتيش وفقاًلرغبةالأساتذة بالالتحاق بأزواجهم، هذا ومن خلال موقعنا ثقفني الاخباري نرصد لكم في هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن النتائج الخاصة بالمديرين للحركة الانتقالية لعام 2021.

نتائج الحركة الانتقالية 2021 – 2022 للمديرين

يتساءل قطاع كبير من الأساتذة الآن عن موعد صدور نتائج الحركة الانتقالية 2021 – 2022 للمديرين، بعد أن أتم العديد منهم إجراءات التسجيل و النقل، وهم في حالة من الشغف والترقب ينتظرون إعلان وزارة التربية الوطنية وقرارها النهائي لاستقبال العام المقبل في المكان الجديد، وجدير بالذكر أنه أنهت بالفعل كافة المديريات و الأكاديميات عملية المصادقة على طلبات الأساتذة في الحركة الانتقالية الجديدة التي تشمل جميع المعلمين والمديرين في كافة المراحل التعليمية المختلفة (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية التأهيلية).

تعرف على نتائج الحركة الانتقالية 2021 – 2022 للمديرين

منذ ساعات قليلة قامت وزارة التربية الوطنية في المغرب بالكشف عن انتهائها من كافة طلبات التسجيل والنقل المقدمة من كافة الاساتذة على مستوى ولايات المغرب، وقد اصدرت بيان فيما يخص نتائج الحركة الانتقالية 2021 – 2022 للمديرين، حيث أكد البيان أنه سوف يتم نشر النتائج خلال الأسبوع الجاري، وأنه يمكن للجميع الاطلاع عليها عبر موقع الخدمة الوطنية للحركات الانتقالية 2021-2022 الجديد، وأضاف البيان أنه بعد إعلان النتائج سوف يتم فتح باب الطعون مباشرة عن طريق تقديم طلب الطعنمن خلال السلم الإداري التابعللأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتكوين، حيث يقوم المتظلم بإرسال طلبه إلى قسم الحركات الانتقالية التابع لمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر لتقوم بتدقيقها، ومعالجتها.

مؤخرا تم الاعلان من قِبل العديد من الجهات والمصادر المسؤلة انة تم رفع نتائج الحركة الانتقالية للمديرين لعام 2021 و2022، كما تم الاشارة ايضاً الى انة يمكن الاستعلام عن هذة النتائج بشكل الكتروني عبر موقع الخدمة الوطنية للحركات الانتقالية، فكل ما عليكم هو سوى الدخول الى الموقع من خلال الرابط المُرفق في السطور السابقة واتباع التعليمات للتعرف على النتائج.

لا زالت عمليات البحث قائمة ومستمرة عبر محركات البحث الالكترونية بالتساؤل عن كيفية الاطلاع على النتائج الخاصة بالمديرين “الحركة الانتقالية”، ممكا جعلنا اسرة موقع ثقفني الاخباري نسعى لإخباركم بكافة التفاصيل الخاصة بمعرفة هذة النتائج، وفي الفقرات السابقة رصدنا لكم كافة تفاصيل الحصول على النتائج بشكل الكتروني، تابعونا لمعرفة كل جديد حول هذة النتائج.