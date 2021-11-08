mataa منصة متى لجز المواعيد في الكويت 2021 وخطوات التسجيل لحجز مواعيد الوزارة والخدمات الحكومية

منصة متى لجز المواعيد في الكويت 2021، تُعد منصة متى أحد أهم المنصات الرائدة في دولة الكويت الآن والتي تدعمها عدة وزارات، وذلك لتقديم الدعم للألاف من المواطنين والمقيمين حيث تمكنهم من حجز موعد للولوج إلى أحد مكاتب الوزارات المختلفة بشكل إلكتروني، وفيما يلي نرصد لكم أهم التفاصيل وخطوات حجز المواعيد في الكويت عبر منصة متى.

منصة متى لجز المواعيد في الكويت 2021

تم اطلاق رابط منصة متى لحجز المواعيد في الكويت 2021 بشكل الكتروني وبمنتهى السهولة، حيث يتمكن أي مواطن يقيم على الأراضي الكويتية من التسجيل عبر المنصة ليحجز موعد لمقابلة أحد المسؤولين في الوزارات المختلفة أو للحصول على أي من الخدمات التي تقدمها تلك الوزارات، حيث أصبح ملزما على كافة المواطنين حجز موعد مسبق لزيارة أي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات ومن أهم مميزات الخدمة ما يلي:

تتميز منصة متى ببساطة وجهتها إذ يمكن لأي شخص استخدامها. تضم المنصة كافة الخدمات المتاحة في الوزارات الكويتية التي تدعمها، لذا لم يعد المواطن مضطرالبحث عن موقع تقديم الخدمة والوزارة التي تقوم بتقديمها. يمكن الوصول إلى الخدمة المستهدفة في أي وقت على مدار اليوم ومن أي مكان. تدعم منصة متى اللغة العربية والانجليزية.

خطوات التسجيل عبر منصة متى لجز المواعيد في الكويت 2021

يمكن من خلال الخطوات التالية التسجيل من خلال منصة متى لجز المواعيد في الكويت 2021 بكل سهولة:

أولاً يقوم المستخدم بالانتقال الى رابط منصة متى .

. ومن ثم يقوم بتسجيل الدخول الى حسابه على المنصة عن طريق ادخال البيانات التالية :

الاسم. كلمة المرور. الرقم المدني.

النقر على تسجيل الدخول.

ثم يقوم بالضغط على خدمات الكترونية.

ومنها يختار الخدمة المراد انجازها.

ومن ثم يقوم بالضغط على حجز موعد مع إدخال البيانات الخاصة به من التاريخ والفترة.

ثم يضغط على ايقونة انهاء الطلب.

يتم الحصول على باركود بالموعد المحجوز يجب الاحتفاظ به لتسليمه لموظف الاستقبال عند وصول الموعد.

تسعى الحكومة الكويتية جاهدة على تقديم كافة السُبل التي توفر على المواطنين حاجتهم للخروج من منازهلم حفاظاً على صحتهم وللحد من انتشار وباء كورونا، مما جعلها تُطلق منصة متى التي من خلالها يستطيع المواطن ان يقوم بعملية حجز مواعيد للذهاب الى المكاتب والوزارت الحكومية، ويمكن الآن القيام بعملية حجز موعد في جميع المصالح الحكومية وغيرها بإتباع الخطوات التي رصدناها لكم في السطور السابقة.