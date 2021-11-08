الكاظمى يعد بملاحقة المتورطين فى محاولة اغتياله : عمل جبان

جدة - نرمين السيد - وقال الكاظمى خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء العراقي، إن يد العدالة ستصل أيضا إلى قتلة العقيد نبراس فرمان، ضابط جهاز المخابرات الوطنى العراقي، الذى اغتالته الميليشيات فى يونيو الماضي.

ونجا مصطفى الكاظمى من محاولة اغتيال بواسطة 3 طائرات مسيرة مفخخة استهدفت منزله فى ساعة مبكرة من صباح الأحد، فى واقعة هزت المنطقة.

وصرح الكاظمى خلال الجلسة "تعرض منزلى الليلة الماضية لاعتداء عبر استهدافه بطائرات مسيرة وجهت إليه بشكل مباشر، وهذا العمل الجبان لا يليق بالشجعان، ولا يعبر عن إرادة العراقيين".

وأضاف رئيس الوزراء العراقى "بلدنا يمر بتحديات عديدة ليست وليدة اليوم ولا نتاج هذه الحكومة، وتمكنا من تفكيك وحل الأزمات الاقتصادية والصحية، وتجاوزنا أزمة انهيار أسعار النفط، والسياسات الخاطئة للحكومات السابقة".

وأكد الكاظمى نجاح الحكومة فى تلبية مطلب الشعب والمرجعية والمتظاهرين بإجراء انتخابات مبكرة، "ووفرنا كل ما طلبته المفوضية".

وأشار رئيس الوزراء العراقى إلى وجود من يحاول أن يعبث بأمن البلاد ويريدها دولة عصابات، "ونحن نريد بناء دولة".