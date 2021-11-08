بعد تحذيرات من وجود قنابل .. إخلاء جامعتين فى نيويورك

جدة - نرمين السيد - وفى سلسلة تغريدات طلبت جامعة "كورنيل" فى إيثاكا من الطلاب والموظفين مغادرة بعض مبانى الجامعة وتجنب الحرم الجامعى المركزى بعد أن تلقت الشرطة تحذيرا عبر الهاتف من قنابل فى تلك المباني. وقالت صحيفة "كولومبيا سبيكتاتور" الطلابية إن جامعة كولومبيا فى مدينة نيويورك التى تضم 31 ألف طالب أخلت أيضا ثلاثة مبان بعد أن تلقت تحذيرات من وجود قنابل.

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