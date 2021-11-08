شروط التقاعد المبكر في المملكة العربية السعودية

شروط التقاعد المبكر قد يفكر العديد من الموظفين الحكوميين في المملكة في التنحي عن مناصبة الوظيفية في سن مبكر وقبل وصول السن القانوني للخروج على المعاش لذا يرغب البعض في معرفة شروط التقاعد المبكر في السعودية وقيمة المعاش الذي سوف يتقاضاه بعد الخروج قبل انقضاء فترة الخدمة المقررة له. وتفهما من الحكومة السعودية قررت الموافقة على طلب بعض الموظفين للخروج من الخدمة قبل انتهاء المدة المقررة لها قانونًا، فقد يرغب بعض الموظفين فب الحصول على الراحة وترك العمل في سن مبكر ربما للتفرغ لحياته الشخصية أو رعاية شخص ما. كذلك يمكن الموافقة على جميع طلبات التقاعد المبكر بل وضعت الحكومة شروط التقاعد المبكر في السعودية حتى يتم الموافقة على الطلب.

لابد أن يكون للموظف ما لا يقل عن عشرون عام في العمل.

أما شروط التقاعد المبكر في العمل الخاص لابد أن يكون قضى الموظف ما لا يقل عن 25 عام بالعمل.

لابد أن تكون جهة العمل ليس لديها أي مانع ولا يمثل خروج الموظف عائق يعيق مسيرة العمل.

أن يكون هناك دوافع قهرية للموظف لطلب الخروج المبكر على المعاش مثل إصابته بمرض يمنعه من استمرار ممارسته للعمل.

إذا تعرض الموظف أثناء العمل لإصابته تمنعه من مزاولة عمله مرة أخرى، مثل حدوث عجز له أو ما شابه ذلك مما يعيق كفاءته الإنتاجية في العمل.

يتم خصم قيمة الراتب من الفترة المتبقية لقضاء المدة القانونية قبل الخروج المبكر.

تحتسب فترة بقاء العامل في العمل بدون الإجازات أو أي فترات انقطاع قبل قبول طلب الخروج المبكر للمعاش.

شروط التقاعد المبكر في السعوديةالمدة الفعلية للعمل قبل طلب الخروج علي المعاش

الفترة القانونية للموظف في القطاع الحكومي في السعودية يكون ثلاثون عام من العمل في نفس الجهة أو القطاع وبالنسبة للمرأة خمسة وعشرون عام، وفي حالة طلب الموظف أو الموظفة الخروج قبل تلك المدة سوف يكون خسر 5 % من قيمة المعاش. الذي من المفترض أن يحصل عليه عند الخروج على المعاش في الموعد المحدد.

ومن الواضح أن قبول طلب التقاعد سكون قبل المدة الفعلية بخمسة سنوات فقط ولا تزيد عن ذلك. وذلك حتى لا يكون هناك مساس بمصلحة العمل بأي ضرر من خروج أحد موظفيها. وخاصة أنه بعد تلك المدة يكون بالتأكيد في منصب قيادي وهام بالمؤسسة أو الهيئة التي يعمل بها.

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