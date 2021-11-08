بنك الراجحي : الحصول على قرض الراجحي بدون فوائد وشروط تمويل الراجحي للمواطنين والمقيمين

يقدم بنك الراجحي قرض بدون فوائد للمواطنين بالمملكة العربية السعودية ويعتبر قرض الراجحي بدون فوائد من أفضل القروض التي يمكن الحصول عليه لمساعدة المواطنين السعوديين في تلبية متطلباتهم كالمشاريع الصغيرة والمساهمة في الزواج وغيرها والتي يمكن سداد هذا القرض على فترة ميسرة، حيث يمكن للمواطنين السعوديين الحصول عليه بكل سهولة بعد توافر مجموعة من الشروط وتقديم المستندات والوثائق المطلوبة والتي سوف نعرضها لكم خلال هذا المقال.

يمكن الحصول على قرض الراجحي عن طريق فتح حساب الراجحي للأفراد، بالإضافة إلى الكثير من الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك الراجحي للمواطنين المحدودي ومتوسطي الدخل داخل المملكة العربية السعودية لمساعدهم في تلبية متطلباتهم في ظل ظروف المعيشة الصعبة، وسنعرض لكم ابرز مزايا قرض الراجحي بدون فوائد فيما يلي:

يتم منح قرض الراجي أو تمويل الراجحي بدون فوائد وذلك يكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية ويبعد بعدا تاما عن الشبهات المحرمة.

أو وذلك يكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية ويبعد بعدا تاما عن الشبهات المحرمة. يمكن الحصول على قرض الراجحي بفترة سداد ميسرة تصل إلى 60 شهرا أو أكثر وفقا لمبلغ القرض الذي ترغب في الحصول عليه.

بفترة سداد ميسرة تصل إلى 60 شهرا أو أكثر وفقا لمبلغ القرض الذي ترغب في الحصول عليه. يمكن الحصول على قرض الراجحي بدون فوائد بمبلغ يبدأ من 50 ألف ريال سعودي وقد يصل إلى 500 ألف ريال سعودي.

شروط الاقتراض بنك الراجحي بدون فوائد

هناك عدة شروط يجب أن تكون مستوفاه لدى المقترض لكي يحصل على قرض الراجحي بدون فوائد والتي نستعرضها لكم فينا يلي:

تمويل الراجحي الجديد يمكن منحه للمواطنين وأيضا المقيمين على الأراضي السعودية

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عام وألا يزيد العمر عن 60 عاما للموظفين و 70 عاما للأشخاص المتقاعدين.

يجب أن لا يقل راتب المتقدم شهريا عن 200 ريال سعودي للموظفين وألا يقل عن 1900 ريال سعودي للأشخاص المتقاعدين وأصحاب المعاشات وألا يقل عن 5000 ريال سعودي للمقيمين على الأراضي السعودية.

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الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض الراجحي

للحصول على قرض الراجحي بدون فوائد يلزم تقديم بعض المستندات التي يتطلبها بنك الراجحي والت سوف نعرضها لكم في النقاط التالية: