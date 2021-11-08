إصابات كورونا عالميا تقترب من 250 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأشار تحليل لوكالة "رويترز" إلى "تراجع متوسط الإصابات اليومية 36% خلال الأشهر الثلاثة الماضية".
وأظهر التحليل أنه "على الرغم من تباطؤ الانتشار ما زال الفيروس يصيب 50 مليون نسمة كل 90 يوما بسبب سلالة "دلتا" شديدة العدوى، فيما استغرق ذلك عاما لتسجيل أول 50 مليون إصابة".
ويشعر خبراء الصحة بالتفاؤل بأن "دولا كثيرة قد تجاوزت الأسوأ فى الجائحة بفضل اللقاحات والتعافى من الإصابات على الرغم من تحذيرهم من أن الطقس البارد وتجمعات العطلات المقبلة قد تزيد من الإصابات".
وبالإضافة إلى اللقاحات أصبح لدى الأطباء الآن علاجات أفضل، فقد أصبحت بريطانيا الخميس الماضي، أول دولة فى العالم توافق على أقراص مضادة لكورونا قد تغير من قواعد اللعبة طورتها شركة "ميرك وريدغباك" للعلاج الحيوى تسمى "مولنوبيرافير".
إذ أظهرت الدراسات أن هذا العقار "يمكن أن يقلل فرص الوفاة أو دخول المستشفى إلى النصف بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة".
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