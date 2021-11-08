الدخول الموحد sso.hrsd.gov.sa/login.mlsd.gov.sa رابط تسجيل وتحديث بيانات صرف الضمان الاجتماعي كما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشددت على مستفيديها ضرورة التحديث المستمر لبياناتهم ليتمكنوا من صرف الدعم الشهري الذي تقوم به الوزارة لمستفيديها، ولصرف راتب ربيع الآخر نوفمبر 2021.

الدخول الموحد sso.hrsd.gov.sa/login.mlsd.gov.sa تسجيل وتحديث الضمان الاجتماعي

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرف دعم شهري ضمن برنامجها الذي أطلقته لمساعدة المواطنين الفقراء ومحدودي الدخل من قاطني المملكة، وذلك ضمن التضامن بين مؤسسات المملكة العامة والحكومية والتي تقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية، النقدية والعينية للفقراء وأصحاب الدخل الشهري المنخفض، وقد قامت وزارة الموارد البشرية بعد اندماجها مع وزارة التنمية الاجتماعية لتشمل توظيف المواطنين المحتاجين للدعم أيضا وتأهيلهم ليكونوا طاقة عاملة في المجتمع السعودي للعيش بكرامة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والخدمات المجتمعية

تم عمل اندماج بين وزارة الموارد البشرية التي تهتم بتقديم الدعم للشباب السعودي بشكل عام ووزارة التنمية الاجتماعية التي تهتم بتقديم الدعم ويد المساعدة والعون للفئات الفقيرة والمحتاجة إلى الدعم من المجتمع، لتصبح باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ليتم فيها تقديم الدعم للفقراء ومحدودي الدخل ن المجتمع والشباب وتهدف أيضا إلى توظيف وتأهيل تلك الفئات الفقيرة وتقديم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لهم ليتمكنوا من أن يكونوا ترسا عاملا بالمجتمع ونافعين للنفس والغير.

تسجيل وتحديث بيانات الوزارة

بعد العديد من الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي تم إطلاق وزارة التنمية الاجتماعية لمساعدة الفئات التي تتضرر من ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن العديد من السلع وأيضا محدودي الدخل الذين أصبحت الأسعار باهظة عليهم بما يعوق العيش بكرامة، وتقبل الوزارة تسجيلات الفرد السعودي من عدد من الفئات المستهدفة بتقديم الدعم، كما يقوم المسجلين لدى الوزارة بتحديث البيانات الشخصية لهم بشكل شهري لضمان الحصول على قاعدة البيانات الأحدث لهم لدى الوزارة والتأكد من الاستحقاق.

خطوات تحديث بيانات الضمان الدخول الموحد sso.hrsd.gov.sa/login.mlsd.gov.sa لصرف راتب ربيع الآخر 1443

أتاحت الوزارة الدخول عبر الرابط الرسمي والمباشر لها لتسجيل وتحديث بيانات الضمان بينما قامت بالتيسير على المواطنين أيضا بإتاحة الدخول والتسجيل عبر بوابة الدخول الوطني الموحدة للوزارة باتباع الخطوات التالي: