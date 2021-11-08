ارتفاع حصيلة مصابى تسمم البيتزا فى أرمينيا إلى 170 شخصا

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة فى بيان لها إلى أن "جميع المرضى زاروا نقطتين من سلسلة مطاعم "تاشير بيتزا" فى العاصمة يريفان". وأكد المركز الوطنى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن "إجمالى المواطنين الذين ظهرت عليهم علامات الإصابة بالتسمم بلغ أكثر من 170 شخصا". وأضاف: "هناك 99 مريضا ما زالوا فى المستشفى فى حالة تسمم بين الخفيفة والمتوسطة".

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