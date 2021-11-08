تنظيم إعانة البحث عن عمل وقرار الموافقة عليه وتعرف على شروط استحقاقه وأهدافه، لقد تم الموافقة عن طريق جلسة مجلس الوزراء السعودي أثناء اجتماعه يوم أمس الثلاثاء عن طريق الاتصال المرئي على تنظيم إعانة البحث عن عمل، وكان ذلك برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز” ، فلقد أصبح هذا القرار الجديد الذي تمت الموافقة عليه من أكثر الأمور التي يبحث عنها العديد من المواطنين داخل المملكة ليتمكنوا من التعرف على تفاصيل أكثر، ولهذا السبب سوف نقوم اليوم بشرح تفاصيل عن تنظيم الإعانة وهدفها، وأهم الشروط المطلوبة للحصول عليها.

تنظيم إعانة البحث عن عمل

حيث أن تنظيم إعانة البحث عن عمل يهدف إلى التنظيم لصرف الإعانة والقيام بتحديد الأشخاص الذين يستحقوا الحصول عليها، كما يعمل على تقديم المساعدة لهم حتي يتم الحصول على عمل مناسب، وكذلك مع القيام بتحديد حقوق الأطراف التي لها علاقة والتزاماتهم ومسؤولياتهم، كما أن مبلغ الإعانة سوف يكون 2000 ريال سعودي بشكل شهري، وسيستمر ل12 شهر هجري، وتبدأ الشهور من تاريخ الموافقة على طلب المتقدم، كما يجب وقف صرف إعانة البحث عن عمل عن المستفيد بصورة مباشرة عند أي من الحالات التالية:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

أن يكون مقيماً داخل المملكة العربية السعودية بصورة دائمة .

ألا يقل عمره عن عشرين عام ، ولا يزيد عن خمس وثلاثين عاما.

ألا يكون المستفيد موظف داخل القطاع الخاص أو القطاع العام.

أن يكون لديه القدرة على العمل.

أن يكون لا يحصل على معاش تقاعدي.

ألا يكون مستحقاً لأي تعويض ضد التعطل عن العمل.

ألا يكون طالباً في أي مرحلة من التعليم أو مدربا في مرحلة التدريب .

يجب أن لا يكون عنده نشاط تجاري.

ألا يكون لديه دخل ثابت مساوي لإعانة البحث عن العمل المستحق له أو أكثر منه.

ألا يكون مقيم داخل دار رعاية اجتماعية

شروط الحصول على الإعانةطريقة صرف إعانة البحث عن عمل

لقد تم تحديد الطريقة التي يجب صرف بها إعانة البحث عن عمل داخل المملكة العربية السّعوديّة كما يلي:

أولا يتم صرف في أول أربعة أشهر: راتب 2,000 ريال سعوديّ في كل شهر.

وبالنسبة للأربعة شهور الثانية: يتم صرف راتب 1,500 ريال سعوديّ في كل شهر.

وفي الأربعة شهور الثالثة: يتم صرف راتب 1,000 ريال سعوديّ لكل شهر.

وعند أخر ثلاثة أشهر: يتم صرف راتب 750 ريال سعوديّ في كل شهر.

طريقة التسجيل في إعانة البحث عن عمل

كما يمكننا أيضاً عرض الخطوات المطلوبة للقيام بالتسجيل للحصول على إعانة البحث عن عمل كما يلي: