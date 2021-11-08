الأمم المتحدة تدين محاولة اغتيال الكاظمى: جريمة تنال من استقرار العراق

جدة - نرمين السيد - وقال جوتيريش فى بيان له، مساء أمس الأحد، ذكره الناطق باسمه ستيفان دوجاريك: "يدين الأمين العام بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى فى وقت سابق اليوم، ويدعو إلى محاسبة مرتكبى هذه الجريمة".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة العراقيين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ونبذ جميع أشكال العنف وأى محاولات لزعزعة استقرار العراق.

جدير بالذكر، أن منزل الكاظمى تعرض الليلة قبل الماضية لاعتداء عبر استهدافه بطائرات مسيرة وجهت إليه بشكل مباشر.