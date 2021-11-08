الصين تعلن تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان من اللجنة بأن 65 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 50 فى اليوم السابق.
وبلغ عدد الإصابات الجديدة التى لا تظهر عليها أعراض 46، مقارنة مع 35 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
ولم تسجل أى وفيات جديدة، ليظل عدد الوفيات ثابتا عند 4636.
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