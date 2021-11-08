اليوم.. السعودية تحتفل بـ الذكرى السابعة لتولى الملك سلمان مقاليد الحكم

جدة - نرمين السيد - وكان الملك سلمان قد تولى مقاليد حكم المملكة الشقيقة فى مثل هذا اليوم الثامن من نوفمبر عام 2014، بعد وفاة الملك عبد الله بن عبدالعزيز ليكون الملك السابع من ملوك المملكة العربية السعودية منذ توحيدها عام 1932.

وتلقى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز برقيات التهنئة من ملوك ورؤساء وقادة العالم بمناسبة مرور سبع سنوات على تولى مقاليد الحكم.

ومن جانبه، هنأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، العاهل السعودى بهذه المناسبة، حيث أشاد خلال الاتصال بالأواصر الأخوية والتاريخية التى ترتكز عليها العلاقات الوطيدة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، معبرا عن بالغ الإشادة بما تشهده المملكة فى عهده من إنجازات تنموية بارزة فى مختلف المجالات.