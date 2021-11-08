خطوات شحن شدات ببجي موبايل 2021 من الموقع الرسمي وتوضيح أسعار pubg shdat بالريال السعودي

شحن شدات ببجي موبايل تعد من أكثر الأمور التي يهتم بها الكثير من لاعبي ببجي موبايل، وذلك للأهمية الكبيرة لشدات ببجي والتي يستطيع من خلالها اللاعب شراء كافة العناصر الهامة باللعبة مثل الأسلحة والذخائر والمعدات والملابس وغيرها من الامتيازات التي يستطيع اللاعب التمتع بها لتطوير مستوى اللاعب، ولذلك سنعرض لكم اليوم من خلال هذه المقالة عن طريقة شحن شدات لعبة ببجي.

خطوات شحن شدات ببجي موبايل 2021

انتشرت بشكل كبير لعبة ببجي موبايل في عدد كبير من الدول حول العالم، حيث يلعبها الكثير من الأشخاص حول العالم من مختلف الأعمار من الكبار والصغار، تلك اللعبة التي تعد أكثر الألعاب متعة وإثارة؛ فيتمكن اللاعب من خوض المغامرات المشوقة من خلال اللعبة ، والتي تحفز اللاعب على استكمال اللعبة من خلال الكثير من المستويات.

كما تضم لعبة ببجي ما يزيد عن 450 مليون لاعب في جميع دول العالم؛ فلا يستطيع اللاعب استكمال اللعب الإ من خلال شحن شدات ببجي موبايل، والتي تعد العملة الافتراضية التي يتمكن من خلالها اللاعب شراء العديد من العناصر مثل الأسلحة وملابس الشخصيات والمعدات والذخائر وغيرها، كما تمكنه من الوصول لمراحل متطورة في اللعبة.

كيفية شحن شدات لعبة ببجي موبايل

يلجأ الكثير من اللاعبين للمواقع الغير مدفوعة، والتي يكون أغلبها مواقع وهمية قد تعرضك للاختراق والتهكير، ولذلك لابد الحرص علي استخدام أكثر الطرق الآمنة والمضمونة لشحن شدات اللعبة، والتي تتمثل في الخطوات التالية:

يقوم اللاعب بالدخول عبر الموقع الرسمي للعبة.

ثم قم بكتابة البيانات الخاصة بحسابك داخل اللعبة مثل اسم المستخدم ورقم الـ Id.

بعد ذلك يمكنك بكل سهولة اختيار عدد الشدات التي تود في شرائها عبر الموقع.

حدد طريقة الدفع التي تناسبك وفقًا للطرق المتوفرة بالموقع، ثم اضغط علي أيقونة تأكيد عملية الدفع.

يتم خصم المبلغ المستحق للشدات التي قمت بشحنها، واستقبل علي الفور الشدات الخاصة بك على حسابك في اللعبة.

أسعار شدات ببجي بالريال السعودي

يمكنك التعرف على الأسعار الخاصة بشراء شدات ببجي بالريال السعودي، والتي تأتي كما يلي: