تحقق العملات المشفرة مؤخرا مكاسب بدعم موجة من الزخم والتدفقات والأنباء الإيجابية ومخاوف التضخم.
وارتفعت بتكوين إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين ونصف الأسبوع، الاثنين، وصعدت إيثر إلى مستوى قياسي جديد.
وكانت بتكوين مرتفعة بنحو ثلاثة في المئة في أحدث تعاملات إلى 65121 دولارا، بينما سجلت إيثر، المرتبطة بشبكة إيثيريوم، مستوى غير مسبوق عند 4711 دولارا، وفق ما ذكرت "رويترز".
ومنذ بداية أكتوبر، ربحت إيثر 57 في المئة وتقدمت بتكوين بحوالي 50 في المئة مع تفاؤل المستثمرين بإطلاق صندوق أميركي لبتكوين قائم على العقود الآجلة، ويقبلون على هذه الفئة من الأصول التي تعتبر في بعض الأحيان تحوطا ضد التضخم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العملات المشفرة تواصل تسجيلها مستويات قياسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.