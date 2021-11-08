فنزويلا تبدأ تلقيح الأطفال الذين تفوق أعمارهم العامين ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن بلاده ستبدأ تلقيح اللأطفال الذين تفوق أعمارهم العامين ضد كورونا، وذلك بعد أن تلقى 70 بالمئة من سكان البلاد اللقاح المضاد لكوفيد-19.





وأضاف مادورو، خلال اجتماع حول الرعاية الصحية، أن تلقيح الأطفال سيبدأ اعتبارا من اليوم الإثنين. وقال مادورو إن هدف السلطات هو التوصل إلى مستوى التطعيم 80 بالمئة من السكان بحلول نهاية نوفمبر، و90 بالمئة بحلول نهاية ديسمبر. وفى وقت سابق، أصدرت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، تصريحا للاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا من شركة فايزر للأطفال من سن 5 إلى 11 عاما. ويعتبر هذا هو أول لقاح مضاد لكورونا مصرح به فى الولايات المتحدة للأطفال الأصغر سنا، ومن المتوقع أن يكون القرار متاحا لـ 28 مليون طفل أمريكي، عاد العديد منهم إلى المدرسة.

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