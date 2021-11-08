اليابان تخفف إجراءات الحجر الصحى لرجال الأعمال المحصنين ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - بدأت الحكومة اليابانية، اليوم الإثنين، قبول طلبات تقليص فترات الحجر الصحى المفروضة فى مواجهة كورونا للمسافرين من رجال الأعمال المحصنين بالكامل ضد فيروس كورونا، وذلك فى إطار إنهاء الحظر مبدئيا على دخول رجال الأعمال الأجانب المقيمين فى الخارج والذى فرض شهر يناير الماضى.





وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه بموجب القواعد الجديدة، تقلص السلطات فترة الحجر الصحى من 10 إلى 3 أيام للمسافرين من رجال الأعمال والأجانب المقيمين فى اليابان المحصنين ضد كورونا، لدى عودتهم من رحلات عمل، خاصة بعد تقدم وتيرة التطعيمات حول العالم ضد كورونا وطلبات مجتمع الأعمال اليابانى. جدير بالذكر أن اليابان تشترط أن يكون المسافرون محصنين بالكامل بأحد اللقاحات الثلاثة المعتمدة من جانب الحكومة اليابانية؛ وهى: فايزر وموديرنا واسترازينيكا. وفى هذا الصدد، قال مسؤول بوزارة الصحة اليابانية إن الأمر قد يستغرق أسبوعا أو أسبوعين قبل أن يتمكن المسافرون الأوائل من الحصول على إذن تقليص فترات حجر صحى إلى البلاد.

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