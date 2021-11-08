اليابان: لا وفيات بفيروس كورونا لأول مرة منذ 15 شهرا

جدة - نرمين السيد - أفادت صحيفة جابان تايمز اليابانية، اليوم الإثنين، بأن اليابان لم تسجل، أمس، أى حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لوباء كوفيد-19، وذلك للمرة الأولى منذ نحو عام ونصف العام.





فقبل يوم الأحد، لم يمر يوم فى اليابان بدون تسجيل أى وفاة نتيجة الإصابة بكوفيد-19، منذ الثانى من أغسطس 2020، وفقا لأحدث الإحصائيات. وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة اليابانية تسجيل 3 حالات وفاة يوم السبت. وانخفضت حالات الإصابة والوفاة بـكوفيد-19 بشكل كبير فى اليابان مع زيادة وتيرة التطعيمات والتحصين ليشمل أكثر من 70 فى المئة من السكان. وبلغت الإصابات اليومية الجديدة ذروتها عند أكثر من 25 ألفا خلال موجة فى أغسطس الماضى، غذتها سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى. وسجلت اليابان أكثر من 18 ألف حالة وفاة بالمرض منذ بدء جائحة كوفيد-19. ولمواجهة زيادة محتملة هذا الشتاء، تعتزم الحكومة بدء إعطاء جرعات معززة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 الشهر المقبل، وتعمل على توفير علاجات فى صورة أقراص للحالات الخفيفة سعيا لتقليل حاجة المصابين لدخول المستشفيات.

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