توترات البريكست.. خطف حافلة وإشعال النار فيها فى أيرلندا الشمالية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت الشرطة الأيرلندية فى بيان لها، إنها تلقت بلاغًا عن اختطاف فى منطقة تشيرش رود فى نيوتاونابى، بضواحى بلفاست، مضيفة أنه "أبلغ عن صعود أربعة رجال إلى الحافلة وأمروا الركاب بالنزول قبل إشعال النار فيها".

وأوضحت الشرطة أن تشيرش رود أغلقت حاليا، وتحولت حركة المرور، حيث طلبت من المواطنين تجنب المنطقة.

وقالت شركة "ترانسلينك" التى تشغل الحافلة، إن السائق وعدد قليل من الركاب نزلوا بسلام، مضيفة: "سائقنا يرتجف بشدة، ويعمل زملائه على تهدئته فى الوقت الحالى".

وأضاف بيان الشركة: "نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب هذا الهجوم المخيف على أحد موظفينا وخدمات النقل العام فى المنطقة. وندين هذا السلوك بشدة، وسنعمل عن كثب مع الشرطة فى أيرلندا الشمالية للتحقيق فى هذا الحادث".

يذكر أن رجلين ملثمين ومسلحين خطفوا حافلة أخرى، الأسبوع الماضى، وأضرما النار فيها، فى هجوم قالت وسائل إعلام محلية إنه مرتبط بالتوترات بشأن الحواجز التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".