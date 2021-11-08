ألمانيا تسجل معدلا قياسيا فى عدد إصابات كورونا خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز" يعتبر هذا أعلى معدل إصابات على مدار سبعة أيام منذ بداية جائحة كوفيد-19. يشار إلى أنه مع الارتفاع المتواصل لحالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفعت الدعوات لعودة لفحص المجانى بعد نحو شهر من وقف الحكومة التمويل بهدف تحفيز الناس على التطعيم.

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